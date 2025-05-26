Стало известно, когда в Молдове закончатся дожди с грозами, а антициклон уйдет: Синоптики назвали точную, когда снова придет солнце и +25 градусов

Во вторник, 27 мая, в Молдове сохранится нестабильная погода с обильными осадками. В Кишинёве ожидаются ливни с вероятностью до 90%, дневная температура составит около +20 °C, ночью — около +13 °C. Ветер слабый, до 4 м/с, атмосферное давление около 741 мм рт. ст. На большей части страны действует жёлтый код метеоопасности из-за сильных дождей и возможных гроз.
По прогнозам синоптиков, дождливая и прохладная погода продлится до конца недели. Однако уже с пятницы, 30 мая, ожидается улучшение: осадки прекратятся, облачность уменьшится, и температура начнёт повышаться. В выходные дни, 31 мая и 1 июня, в Кишинёве прогнозируется солнечная погода с дневной температурой около +24 °C и ночной около +14 °C. Таким образом, к началу июня в Молдову вернётся тёплая и сухая погода.