С 25 мая в Ростовской области заработает реестр неплательщиков алиментов

С 25 мая в России заработает «позорный список» для злостных неплательщиков алиментов. Новый федеральный закон вводит публичный реестр должников, который будет доступен всем на сайте ФССП. Об этом сообщили на сайте главного управления ФССП по донскому региону.
В черный список будут попадать уклонисты, привлеченные к административной или уголовной ответственности, неплательщики алиментов совершеннолетним недееспособным детям. Также в перечень попадут те, кто не содержит нетрудоспособных родителей и разыскиваемые должники с непогашенной задолженностью.
Информация будет в открытом доступе до полного погашения долга. Даже частичная оплата не вычеркнет имя из реестра. Это станет настоящим стимулом для выплаты необходимых сумм.
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