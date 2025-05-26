Российский футбольный клуб за день покинули 7 футболистов, включая капитана

«Факел» (Воронеж) объявил об уходе капитана команды, защитника Ираклия Квеквескири в связи с истечением срока контракта.
Таким образом, 35-летний капитан команды стал седьмым футболистом, об уходе которого официально объявлено сегодня. Ранее пресс-служба «Факела» проинформировала об уходе из команды Александра Беленова, Игоря Калинина, Алексея Каштанова, Дилана Мертенса, Александра Ломовицкого и Михаила Щетинина.
Квеквескири в июле 2022 года перешел из «СКА-Хабаровска» в «Факел». За воронежский клуб он провел 89 матчей, забил три гола.
По итогам завершившегося сезона «Факел» занял последнее место в РПЛ и вылетел в Первую лигу.
Upd. Также стало известно, что Сергей Брызгалов завершил карьеру игрока. Он, как сообщает клуб, войдёт в тренерский штаб первой команды.
Читайте также: Сына президента Всероссийского общества слепых арестовали.