Российский футбольный клуб за день покинули 7 футболистов, включая капитана

Таким образом, 35-летний капитан команды стал седьмым футболистом, об уходе которого официально объявлено сегодня. Ранее пресс-служба «Факела» проинформировала об уходе из команды Александра Беленова, Игоря Калинина, Алексея Каштанова, Дилана Мертенса, Александра Ломовицкого и Михаила Щетинина.