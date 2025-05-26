Экс-супруга Паши Техника Ева Карицкая вышла на связь после информации о ее задержании

Бывшая супруга покойного рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) Ева Карицкая срочно вылетела из Таиланда в ОАЭ вместе с сыном и подругой, сообщает телеграм-канал Mash. Близкие блогерши, рассказали, что это произошло после того, как против женщины возбудили уголовное дело о клевете и вызвали на допрос в полицию.