Экс-супруга Паши Техника Ева Карицкая вышла на связь после информации о ее задержании

Бывшая супруга покойного рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) Ева Карицкая срочно вылетела из Таиланда в ОАЭ вместе с сыном и подругой, сообщает телеграм-канал Mash. Близкие блогерши, рассказали, что это произошло после того, как против женщины возбудили уголовное дело о клевете и вызвали на допрос в полицию.
По информации источника, Карицкой удалось избежать задержания. Она оперативно собрала вещи и покинула страну. Поводом для уголовного дела стали ее многочисленные обвинения в адрес тайских врачей, которые, по ее мнению, не смогли спасти Пашу Техника.
В своем телеграм-канале Карицкая неоднократно заявляла, что медики проявили непрофессионализм, введя рэперу адреналин, после чего его состояние резко ухудшилось.
По ее версии, именно это стало причиной смерти музыканта, который скончался спустя несколько дней после госпитализации.
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