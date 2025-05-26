В Госдуму внесли законопроект, позволяющий студентам преподавать в школах

Согласно тексту законопроекта, к педагогической деятельности в общеобразовательных учреждениях смогут привлекать студентов, обучающихся по программам высшего образования, соответствующим профилю преподаваемых школьных предметов. При этом они должны будут успешно пройти промежуточную аттестацию за не менее чем три года обучения и освоить программу профессиональной переподготовки в области «Образования и педагогических наук».