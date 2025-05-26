В Госдуму внесли законопроект, позволяющий студентам преподавать в школах

В Государственную Думу внесён проект закона, который позволяет студентам преподавать в школах. Документ был подготовлен и направлен председателем комитета ГД по науке и высшему образованию Сергеем Кабышевым.
Согласно тексту законопроекта, к педагогической деятельности в общеобразовательных учреждениях смогут привлекать студентов, обучающихся по программам высшего образования, соответствующим профилю преподаваемых школьных предметов. При этом они должны будут успешно пройти промежуточную аттестацию за не менее чем три года обучения и освоить программу профессиональной переподготовки в области «Образования и педагогических наук».
Соответствие направления их обучения профилю школьной программы будет определять работодатель. Авторы документа отмечают, что реализация данной инициативы поможет сократить дефицит учителей и расширит возможности для трудоустройства молодёжи во время получения высшего образования.
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