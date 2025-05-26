Вдова генерала Кириллова победила на праймериз в Костромской области

Светлана, вдова генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, который погиб в 2024 году, победила в электронном предварительном голосовании партии «Единая Россия» по отбору кандидатов на выборы депутатов Костромской областной думы, пишет ТАСС.
Светлана получила 6467 голосов. По словам секретаря регионального отделения партии Алексея Анохина, на праймериз «Единой России» в Костромской области проголосовали 13,4% избирателей. При этом кандидаты провели свыше 1,5 тысячи встреч, во время которых рассказывали о себе и своих планах.
Как отмечает агентство, выборы в заксобрание состоятся 14 сентября.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин утвердил решение о воссоздании высшего военного училища РХБЗ в Саратове. Его назовут в честь Игоря Кириллова.