Вдова генерала Кириллова победила на праймериз в Костромской области

Светлана получила 6467 голосов. По словам секретаря регионального отделения партии Алексея Анохина, на праймериз «Единой России» в Костромской области проголосовали 13,4% избирателей. При этом кандидаты провели свыше 1,5 тысячи встреч, во время которых рассказывали о себе и своих планах.