Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Швеции арестовали 200 человек по обвинению в сексуальной эксплуатации

Полиция Стокгольма провела операцию во время ЧМ по хоккею.

Источник: Аргументы и факты

Шведские правоохранители во время проведения чемпионата мира по хоккею задержали 200 подозреваемых в сексуальной эксплуатации, пишет местная газета Aftonbladet.

По данным полиции, во время крупных мероприятий в столице Швеции всегда возрастает количество преступлений, связанных с покупкой сексуальных услуг.

Так, во время ЧМ по хоккею полицейские зафиксировали рост числа обращений со стороны женщин, в том числе из других стран, которые подвергались эксплуатации в Стокгольме.

«За пять дней мы связались с четырьмя женщинами, которым нужна была помощь в Стокгольме», — отметила глава организации по оказанию помощи «Талита» Анна Сандер.

Напомним, сборная США в финале чемпионата мира по хоккею обыграла команду Швейцарии. Игра завершилась со счетом 1:0. Шайбу в ворота в дополнительное время отправил нападающий Тейдж Томпсон.