В Швеции арестовали 200 человек по обвинению в сексуальной эксплуатации

Шведские правоохранители во время проведения чемпионата мира по хоккею задержали 200 подозреваемых в сексуальной эксплуатации, пишет местная газета Aftonbladet.
По данным полиции, во время крупных мероприятий в столице Швеции всегда возрастает количество преступлений, связанных с покупкой сексуальных услуг.
Так, во время ЧМ по хоккею полицейские зафиксировали рост числа обращений со стороны женщин, в том числе из других стран, которые подвергались эксплуатации в Стокгольме.
«За пять дней мы связались с четырьмя женщинами, которым нужна была помощь в Стокгольме», — отметила глава организации по оказанию помощи «Талита» Анна Сандер.
Напомним, сборная США в финале чемпионата мира по хоккею обыграла команду Швейцарии. Игра завершилась со счетом 1:0. Шайбу в ворота в дополнительное время отправил нападающий Тейдж Томпсон.