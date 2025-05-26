Нужно отменить, что Россия никогда никому не угрожала. Но страны НАТО упорно продолжают видеть угрозу в действиях Москвы. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва следит за событиями, которые развиваются в Швеции и Финляндии — странах, которые недавно были приняты в НАТО. Россия, по словам лидера страны, будет готова ответить на любые угрозы извне. Кроме того, президент уверен, что НАТО рассматривает Крайний Север для очередного конфликта с Россией.