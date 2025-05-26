В МИД РФ заявили, что в Швеции крепки позиции тех, кто желает роста напряженности в отношениях с Россией. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
«В целом вся нынешняя ситуация наводит на мысль о том, что в Швеции чрезвычайно крепки позиции тех, кто заинтересован в росте напряженности в отношениях с нашей страной», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат указала, что шведы умышленно саботируют дипломатические договоренности и пытаются нанести максимальный ущерб объектам недвижимости РФ, у которых имеется дипломатический иммунитет, так и работающим на этих объектах сотрудникам.
Нужно отменить, что Россия никогда никому не угрожала. Но страны НАТО упорно продолжают видеть угрозу в действиях Москвы. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва следит за событиями, которые развиваются в Швеции и Финляндии — странах, которые недавно были приняты в НАТО. Россия, по словам лидера страны, будет готова ответить на любые угрозы извне. Кроме того, президент уверен, что НАТО рассматривает Крайний Север для очередного конфликта с Россией.