МИД Украины назвал формат следующего раунда переговоров с Россией

Второй раунд переговоров Украины и России, посвященный урегулированию конфликта, по формату будет аналогичен встрече, прошедшей 16 мая в Стамбуле. Об этом в понедельник, 26 мая, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
— Мы надеемся, что дела пойдут вперед и эти встречи состоятся как можно скорее, — подчеркнул министр.
Он добавил, что ключевой темой второго раунда переговоров между Москвой и Киевом станет прекращение боевых действий. По словам Сибиги, украинские власти ожидают от России позиции по данному вопросу. Дипломат добавил, что встреча пройдет на уровне делегаций, которые прибыли на переговоры в Турцию, передает газета Liberation и Lenta.ru.
Согласно данным журналистов, на определенном этапе консультаций их темой могут стать западные санкции, введенные в отношении России. В материале уточнили, что все будет зависеть от хода переговоров, однако на данном этапе преждевременно делать какие-либо выводы.
25 мая появилась информация о том, что представители Франции, Италии, Германии и Великобритании обсудили с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком необходимость организации переговоров Киева и Москвы в Женеве до июньской встречи стран «Большой семерки» в Канаде, чтобы удержать внимание президента США Дональда Трампа на мирном урегулировании конфликта.