МИД Украины назвал формат следующего раунда переговоров с Россией

Он добавил, что ключевой темой второго раунда переговоров между Москвой и Киевом станет прекращение боевых действий. По словам Сибиги, украинские власти ожидают от России позиции по данному вопросу. Дипломат добавил, что встреча пройдет на уровне делегаций, которые прибыли на переговоры в Турцию, передает газета Liberation и Lenta.ru.