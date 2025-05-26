Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 27 мая

Не возвращайтесь домой, если уже вышли в путь, особенно утром — это может привести к неудачам в течение дня. Не обсуждайте важные вопросы за столом с острыми углами — это может привести к ссорам и неудачам в делах. Не спите на одной подушке с другим человеком — это может привести к путанице в мыслях и недопониманию. Не ходите целый день в одной и той же одежде — это может привлечь нечистую силу и помешать выполнению задуманного. Не ссорьтесь и не конфликтуйте — это может привести к длительным разногласиям и проблемам в отношениях.