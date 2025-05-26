Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 27 мая

Какой сегодня день по народному календарю. Чем он примечателен?
27 мая в народном календаре отмечается день Сидора Бокогрея, также известного как Сидор Огуречник. В этот день православные вспоминают святого Исидора, а в народе его прозвали Бокогреем, поскольку с этого времени устанавливается тёплая погода, прекращаются северные ветры — сиверы, и прилетают ласточки и стрижи, принося с собой тепло.
Что делали на Руси в этот день? Что рекомендуется делать в этот день?
На Руси 27 мая традиционно занимались сельскохозяйственными работами:
Сеяли огурцы и лен, ориентируясь на погодные условия и приметы. Проводили уборку и проветривание дома, выносили на солнце постельные принадлежности, чтобы избавиться от зимней сырости и болезней. Ремонтировали сельскохозяйственный инвентарь, готовясь к летнему сезону. Устраивали банный день для очищения тела и духа. Садили кустарники, загадывая при этом желания, которые, по поверьям, сбудутся, когда растения зацветут.
Чего не стоит делать в этот день, 27 мая?
Существуют определенные запреты, соблюдение которых, по народным поверьям, помогает избежать неудач:
Не возвращайтесь домой, если уже вышли в путь, особенно утром — это может привести к неудачам в течение дня. Не обсуждайте важные вопросы за столом с острыми углами — это может привести к ссорам и неудачам в делах. Не спите на одной подушке с другим человеком — это может привести к путанице в мыслях и недопониманию. Не ходите целый день в одной и той же одежде — это может привлечь нечистую силу и помешать выполнению задуманного. Не ссорьтесь и не конфликтуйте — это может привести к длительным разногласиям и проблемам в отношениях.
Приметы погоды на 27 мая.
Наблюдая за природой в этот день, наши предки делали прогнозы на предстоящую погоду и урожай:
Ясная погода 27 мая предвещает хороший урожай огурцов. Если ласточки летают высоко — к хорошей, солнечной погоде; низко — к дождю. Холодная погода в этот день указывает на прохладное лето. Ранний прилет ласточек сулит счастливый год. Если кукушка закуковала — пора сеять лен.
Таким образом, 27 мая — это день, наполненный традициями и приметами, соблюдение которых, по мнению наших предков, приносит удачу и благополучие.
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