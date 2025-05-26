«Жди меня», три мужа и скандал с Киркоровым: актрисе и телеведущей Марии Шукшиной — 58

В 1995 году Мария случайно встретилась с Алексеем Касаткиным, к тому времени ставшим успешным бизнесменом. После года ухаживаний она приняла его предложение руки и сердца. В 1997 году у пары родился сын Макар, и супруги сразу же оформили брак. Однако и этот союз оказался недолговечным — Шукшина и Касаткин прожили вместе около четырех лет. Брак был полон конфликтов: супруг не мог смириться со спецификой актерской профессии, а его родители прохладно относились к невестке. После развода Касаткин похитил сына, и актрисе пришлось обращаться в правоохранительные органы, чтобы вернуть ребенка.