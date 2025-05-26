Посольство предупредило россиян о вспышке лихорадки чикунгунья в Шри-Ланке

Посольство России в Шри-Ланке и на Мальдивах в понедельник, 26 мая, предупредило российских граждан о самой активной за 20 лет вспышке лихорадки чикунгунья в стране. Об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии.
Российские дипломаты напомнили, что лихорадка чикунгунья передается через укусы желтолихорадочных комаров, наиболее активных днем. Симптомы проявляются в период от 2 до 12 дней и включают сильную боль в суставах, резкое повышение температуры и кожную сыпь.
В связи с эпидемиологической ситуацией посольство России в Шри-Ланке настоятельно рекомендует соблюдать меры профилактики, включая использование москитных сеток, репеллентов и закрытой одежды.
— Для предотвращения проникновения комаров в дома на оконных и дверных проемах устанавливать защитные сетки; открытые участки кожи или одежду опрыскивать репеллентами в строгом соответствии с указаниями, содержащимися в аннотациях; носить одежду, которая максимально закрывает кожу от укусов комаров в дневное время, — передает Telegram-канал посольства РФ в Шри-Ланке.
Жителей Центральной России предупредили о возможном нашествии комаров из-за долгой и мягкой зимы.