Посольство предупредило россиян о вспышке лихорадки чикунгунья в Шри-Ланке

— Для предотвращения проникновения комаров в дома на оконных и дверных проемах устанавливать защитные сетки; открытые участки кожи или одежду опрыскивать репеллентами в строгом соответствии с указаниями, содержащимися в аннотациях; носить одежду, которая максимально закрывает кожу от укусов комаров в дневное время, — передает Telegram-канал посольства РФ в Шри-Ланке.