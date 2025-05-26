Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Словакию могут лишить финансирования ЕС: канцлер Германии начал сыпать угрозами в адрес Фицо

Мерц: ФРГ рассмотрит вопрос о приостановке финансирования Словакии со стороны ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Германия рассмотрит вопрос о возможной приостановке финансирования Словакии со стороны Европейского союза, если республика продолжит отклоняться от общего курса объединения. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, его слова приводит издание Bloomberg.

«Государства-члены, нарушающие верховенство закона, могут столкнуться с разбирательствами о нарушении, и всегда есть возможность изъять у них европейские фонды», — отметил немецкий политик.

Таким образом, по словам издания, Мерц показывает готовность к вступлению в спор с премьером Словакии Робертом Фицо, угрожая республике, а также Венгрии, с которой уже приостановили большую часть финансирования.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении агентства TASR, что национальная партия Словакии может потребовать от Украины компенсацию за оказанную стране помощь.