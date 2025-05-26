Словакию могут лишить финансирования ЕС: канцлер Германии начал сыпать угрозами в адрес Фицо

Германия рассмотрит вопрос о возможной приостановке финансирования Словакии со стороны Европейского союза, если республика продолжит отклоняться от общего курса объединения. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, его слова приводит издание Bloomberg.
«Государства-члены, нарушающие верховенство закона, могут столкнуться с разбирательствами о нарушении, и всегда есть возможность изъять у них европейские фонды», — отметил немецкий политик.
Таким образом, по словам издания, Мерц показывает готовность к вступлению в спор с премьером Словакии Робертом Фицо, угрожая республике, а также Венгрии, с которой уже приостановили большую часть финансирования.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении агентства TASR, что национальная партия Словакии может потребовать от Украины компенсацию за оказанную стране помощь.