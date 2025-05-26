«Предок современных Блиновских»: кто такой Аллан Чумак и как он «лечил» людей

Аллан Чумак родился в Москве в 1935 году. В школе был не самым прилежным учеником: хулиганство, стычки с учителями, регулярные пропуски — все это было про него. В этот период его впервые и увлекла астрономия. Он читал книги о космосе, планетах, звездах, а также посещал лекции в планетарии. Было у юного Аллана еще одно увлечение: интерес к культуре и религии Индии. Он знал множество фактов, которые удивляли его сверстников, но те не понимали, откуда мальчик знает эту информацию.