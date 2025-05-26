«Предок современных Блиновских»: кто такой Аллан Чумак и как он «лечил» людей

От спортивного тренера до всенародного экстрасенса — таков был путь Аллана Чумака. В 90-е годы о нем слагали легенды, а люди были уверены, что его способности позволят исцелить их от любой хвори. Популярность целителя росла с каждым днем, а возле телевизоров люди выставляли банки с водой, чтобы она «напиталась энергией мага», пока идет его программа. Кто такой Аллан Чумак, почему он стал популярен и как «заряжал воду», вспоминает «Вечерняя Москва».
Удивлял окружающих с детства.
Аллан Чумак родился в Москве в 1935 году. В школе был не самым прилежным учеником: хулиганство, стычки с учителями, регулярные пропуски — все это было про него. В этот период его впервые и увлекла астрономия. Он читал книги о космосе, планетах, звездах, а также посещал лекции в планетарии. Было у юного Аллана еще одно увлечение: интерес к культуре и религии Индии. Он знал множество фактов, которые удивляли его сверстников, но те не понимали, откуда мальчик знает эту информацию.
Скандальное тренерство.
После школы Чумак поступил в Московский институт физической культуры, который закончил без особых проблем, потому что интерес к спорту наблюдался у него всегда. Затем он отучился на факультете журналистики в МГУ.
До 29 лет «будущий целитель» работал тренером по велоспорту. Спортивная карьера завершилась скандалом: он был вынужден покинуть пост после выступления на Международной конференции в Минске, где в своей научной работе предлагал спортсменам избавляться от напряжения посредством алкоголя. Коллеги Аллана не нашли научного объяснения его тезисам и отвергли работу.
Открытие «дара».
Эта ситуация в последствии и привела его в журналистику: он начал работать по специальности сначала в «Вечерней Москве», потом в газете «Труд» и «Московском комосомольце». Здесь он впервые «прикоснулся» к теме магии и шарлатанства, «обличая» людей, которые именуют себя народными целителями.
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Однако со временем он проникся идеей исцеления с помощью магии. Как заявлял сам Чумак, он открыл в себе дар:
— В одно чудесное мгновение узрел мир во всем фантастическом разнообразии энергоинформационных взаимодействий. Я обрел способность видеть ауры людей. А потом мне показалось, что на меня обрушился водопад.
В 42 года Чумак внезапно решил, что может исцелять людей. Ради помощи им он оставил работу журналиста. Люди приходили на сеансы прямо к нему домой. Сарафанное радио сработало быстро, и уже в 1989 году к Чумаку выстраивались толпы желающих «оздоровиться». Тогда же он впервые появился на советских экранах, обещая избавить зрителей от серьезных болезней.
Седоволосый мужчина в очках заявлял, что он слышит голоса, которые помогают ему лечить людей. Но затем сам же опроверг свои слова, сказав, что дело не в голосах, а в вере в Бога, благодаря которому у Аллана и открылся дар.
Как он «лечил людей».
Чумак призывал зрителей запасаться емкостями с водой, чтобы через экраны телевизора он «наделил ее своей энергией» и мог ею «исцелить людей от болезней». Тихий и завораживающий голос мужчины заставлял верить во все, что он говорит, поэтому люди ставили банки с водой возле экранов и ждали чуда. Уже после нескольких «целительных» эфиров телестудия была завалена письмами с благодарностями.
А в 90-х целитель и вовсе начал продавать воду, создав бренд «Аллан Чумак и Ко». Под этим именем на прилавках магазинов появились напитки и крема.
Конфликт с Кашпировским и учеными.
Но путь Чумака не был так прост, как кажется. Другой известный советский целитель — Анатолий Кашпировский — был главным конкурентом Аллана. Кашпировский утверждал, что Чумак копирует его стиль, потому что именно он был первым телевизионным целителем.
Также ученые, академики и политики ставили под сомнения методы лечения Чумака, заявляя, что люди выздоравливают из-за самовнушения, а не из-за его способностей.
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— Чумак имел определенные навыки в плане гипноза. У впечатлительных появлялась уверенность в том, что у них рубцы рассасываются, а вода заряжается. К тому же в случае Чумака работала и такая установка: все, что раздается с экрана телевизора, — это истина, — заявлял тогда общественный деятель, академик и политик Геннадий Онищенко.
Карьеру целителя разрушил закон.
Точку в карьере целителя поставил федеральный закон № 323, который ограничивал нетрадиционные методы лечения больных. Ему пришлось оставить целительное дело и вернуться в журналистику. Чумак вновь начал писать о магии в надежде передать накопленный опыт своим последователям.
В 2000-х он решился попробовать себя в политике: баллотировался в Госдуму от Самарской области, но набрал всего три процента голосов, потому что пик его славы уже давно прошел.
Смерть Чумака.
Известный целитель умер в своей квартире в Москве 9 октября 2017 года в возрасте 82 лет. Из заключения врачей следует, что у экстрасенса были хронические заболевания и проблемы с сердцем. Несмотря на свои «чудо-способности», себя он, однако, исцелить не сумел.
Чумака похоронили на московском Донском кладбище неподалеку от родных. Но даже после ухода из жизни люди продолжают верить в то, что энергия на его могиле помогает в борьбе с болезнями.
«Чумаковские манипуляции».
Деятельность целителя не единожды подвергалась критике со стороны комиссии РАН по борьбе с лженаукой. Кандидат психологических наук Александр Невеев также считает, что Чумак не мог исцелять людей от страшных недугов.
— Нет никаких доказательств эффективности и лечебного воздействия после «чумаковских манипуляций». Объективная проверка показала, что его действия не приводят к каким-либо изменениям в состоянии людей. Его передачи могли впечатлять, потому что они сильно отличались от того, что обычно показывали по телевизору, но не лечить, — считает специалист.
На популярности Чумака сказалось и то, что его программу показывали по центральному телевидению.
— Люди считали: если это показывают по телевизору, значит, партия это одобрила, следовательно, его методика могла положительно сказаться на их самочувствии. Но в действительности ничего не менялось: ни структура воды, ни ее свойства не могли исцелить от недугов, — заверил Невеев.
По факту же его деятельность — это всего лишь метод психологического воздействия на человека, уверен психолог.
— Из-за запредельных эмоций, которые люди испытывали во время просмотра программы Чумака, даже самые образованные не могли понять, что его методика ничего не меняла. Как только сильные эмоции, вызванные намеренной стимуляцией, иссякали, человек возвращался к прежнему состоянию. Поэтому Чумак — это предок сегодняшних Блиновских или Шабутдиновых. То есть он из тех, кто не может чему-то научить, но способен впечатлить и убедить в том, что его метод что-то меняет в жизни, — заключил Невеев.
Новые целители появляются в России и по сей день. Одним из последователей Кашпировского и Чумака стал Сергей Коновалов, который обещает вылечить людей от недугов с помощью фото и буклетов. Что известно о новом целителе и его «методике» — в материале «ВМ».