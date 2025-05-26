Bangkok Bank в Таиланде проверяет счета иностранцев после крупной аферы

Таиландский Bangkok Bank Public Company Limited в массовом порядке проверяет счета иностранных граждан, это связано с недавно выявленной крупной аферой в одном из отделений банка в городе Паттайя, пишет РИА Новости, ссылаясь на бывшего руководящего работника юридической службы банка Нарит Суксеви.
«Банк проводит ревизию счетов иностранных граждан, открытых за последние несколько лет в одном из отделений в Паттайе, управляющий и двое других работников которого были арестованы на прошлой неделе» — рассказал он.
По словам Суксеви, сотрудников банка арестовали в связи с массовым открытием счетов лицам с туристическими визами или безвизовым въездом, так как это противоречит правилам Bank of Thailand (таиландского центробанка). Экс-сотрудник банка рассказал, что задержанные, по версии правоохранителей, за деньги открывали счета китайским туристам, а затем они использовались нелегальными мошенническими колл-центрами для размещения и отмывания денег. В общей сумме, преступникам удалось отмыть таким образом порядка двух миллиардов бат (60 миллионов долларов), отметил он.
Эти же сотрудники отделения банка в Паттайе во время пандемии открыли много счетов гражданам России, которые находились в стране по туристическим визам или воспользовались безвизовым въездом и застряли в Таиланде из-за прекращения регулярных авиарейсов, пояснил он.
Ранее агентство ТАСС сообщило, что россияне, которые являются клиентами крупнейшего коммерческого банка Таиланда Bangkok Bank, пожаловались на блокировку своих счетов. Они рассказали, что их пригласили посетить офисы своих отделений с документами.
Вице-премьер Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян сообщил aif.ru, что при поездке за границу российским туристам лучше всего иметь при себе наличные деньги, на карты и счета не стоит надеяться.