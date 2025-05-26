Bangkok Bank в Таиланде проверяет счета иностранцев после крупной аферы

По словам Суксеви, сотрудников банка арестовали в связи с массовым открытием счетов лицам с туристическими визами или безвизовым въездом, так как это противоречит правилам Bank of Thailand (таиландского центробанка). Экс-сотрудник банка рассказал, что задержанные, по версии правоохранителей, за деньги открывали счета китайским туристам, а затем они использовались нелегальными мошенническими колл-центрами для размещения и отмывания денег. В общей сумме, преступникам удалось отмыть таким образом порядка двух миллиардов бат (60 миллионов долларов), отметил он.