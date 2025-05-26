Звезду «Вампиров средней полосы» проводили в армию с военными песнями. Видео

О том, что российский актер начнет прохождение срочной военной службы, стало известно 17 мая. Его агент Григория Сухова сообщил, что 27 мая артист прибудет в сборный пункт, расположенный на улице Угрешская, пишет 360.ru. Пока не определено, в каких именно войсках он будет проходить службу.