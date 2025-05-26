Звезду «Вампиров средней полосы» проводили в армию с военными песнями. Видео

Глеб Калюжный уходит в армию.
Звезду сериала «Вампиры средней полосы», актера Глеба Калюжного 26 мая проводили в армию в кругу семьи и близких друзей. Об этом сообщают telegram-каналы. На прощальной вечере в честь призыва актера звучали военные песни.
«Глеба Калюжного провожают в армию — с военными песнями, плясками и поклонами. На проводах собралась вся семья», — пишет telegram-канал Mash. Уже сегодня вечером, 26 мая, Калюжный должен прибыть на призывной пункт для отправки к месту прохождения службы.
О том, что российский актер начнет прохождение срочной военной службы, стало известно 17 мая. Его агент Григория Сухова сообщил, что 27 мая артист прибудет в сборный пункт, расположенный на улице Угрешская, пишет 360.ru. Пока не определено, в каких именно войсках он будет проходить службу.