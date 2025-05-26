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В Ливерпуле машина въехала в толпу людей, отмечающих титул местного клуба в АПЛ

Автомобиль врезался в толпу в Ливерпуле, минимум 17 человек пострадали.

Источник: Комсомольская правда

Автомобиль в центре Ливерпуле въехал в толпу людей, которые отмечают титул местного футбольного клуба в Премьер-лиге (АПЛ). Об этом пишет британский таблоид Daily Mail со ссылкой на местную полицию. Водитель был задержан на месте.

«В настоящее время мы имеем дело с сообщениями о дорожно-транспортном происшествии в центре Ливерпуля», — говорится в сообщении от правоохранительных органов.

Согласно данным Daily Telegraph, минимум 17 человек пострадали, их уносили с места ЧП на носилках. Телеканал Sky News сообщал, что в центре Ливерпуля находятся несколько тысяч болельщиков одноименного футбольного клуба.

Сейчас проводятся следственные мероприятия. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Сам водитель находится в участке, его допрашивают.

Из-за инцидента в Ливерпуле перекрыто несколько дорог, а жителям рекомендовано пользоваться объездными путями.

Ранее KP.RU сообщил, что в начале января в Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу людей. Десять человек погибли, более 30 пострадали.