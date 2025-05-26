Microsoft добавила в блокнот на Windows 11 функцию ИИ-генерации текста

В операционной системе Windows 11 появился обновленный текстовый редактор «Блокнот» со встроенной функцией искусственного интеллекта для генерации текста, следует из публикации в блоге Windows Insider.
В обновленной версии «Блокнота» появилась функция, которая позволяет программе создавать текст на основе запроса пользователя или черновика.
Отмечается, что функция работает следующим образом. Нужно выделить фрагмент текста, вызвать правой кнопкой мыши меню и нажать «Написать». После этого редактор предложит свои варианты.
Новая функция пока доступна только участникам программы бета-тестирования Windows.
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