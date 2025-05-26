Эксперт Зуева раскрыла россиянам, как выбрать новую профессию после 35 лет

Бизнес-ассистент, SMM-специалист и продюсер онлайн-курсов — одни из самых востребованных профессий для тех, кто решает сменить сферу деятельности после 35 лет. Об этом рассказала эксперт Диана Зуева.
Эксперт отметила, что смена карьеры после 35 лет может быть стрессовой, даже с учетом новой классификации ВОЗ, где молодежью считаются люди до 44 лет. Она рекомендовала начинать с анализа личных интересов, изучения рынка труда и условий работы.
По ее словам, предыдущее образование может облегчить освоение новой профессии, но при его отсутствии потребуется переобучение, связанное с финансовыми затратами.
Зуева также подчеркнула, что российские бизнес-ассистенты востребованы за рубежом, что открывает перспективы международных командировок и переговоров. SMM-специалисты популярны благодаря росту интереса к личному брендингу, а продюсеры онлайн-школ — из-за увеличения спроса на дистанционное обучение. Многие владельцы образовательных проектов не справляются с организацией самостоятельно, что делает эту профессию особенно значимой.
— Выбор рода деятельности может быть связан с первоначальным образованием, тогда человек с легкостью освоит новую деятельность, а если нет, то нужно рассчитывать на переобучение, — отметила Диана Зуева в разговоре с радиостанцией Sputnik.
Рекламные агенты стали самыми востребованными специалистами в сфере маркетинга, рекламы и PR в третьем квартале 2024 года. Спрос на них вырос на 55 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.