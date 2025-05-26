Эксперт Зуева раскрыла россиянам, как выбрать новую профессию после 35 лет

Эксперт отметила, что смена карьеры после 35 лет может быть стрессовой, даже с учетом новой классификации ВОЗ, где молодежью считаются люди до 44 лет. Она рекомендовала начинать с анализа личных интересов, изучения рынка труда и условий работы.