NYT: Трамп ясно дал понять, что не намерен вводить жесткие санкции против России

После разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп ясно дал понять, что не планирует оказывать давление на Москву и вводить жесткие санкции в отношении России. Об этом в понедельник, 26 мая, сообщила газета The New York Times.
— После телефонного разговора Трампа с Путиным на прошлой неделе чиновники Белого дома заявили, что санкции в отношении России имели скудные результаты и не будут соответствовать интересам США, — говорится в материале.
Кроме того, по данным журналистов, глава Белого дома дал понять, что отказывается от обязательств, ранее озвученных в беседах с лидерами Франции, Германии и Британии, касательно возможности присоединения к их санкционным ограничениям, направленным против России, передает газета.
23 мая СМИ сообщили, что Дональд Трамп разрушил план Евросоюза по введению новых антироссийских санкций после разговора с Владимиром Путиным. Журналисты также отметили, что в ходе разговора американский лидер также «превозносил перспективу возобновления торговли с Москвой».