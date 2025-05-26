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NYT: Трамп ясно дал понять, что не намерен вводить жесткие санкции против России

После разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп ясно дал понять, что не планирует оказывать давление на Москву и вводить жесткие санкции в отношении России. Об этом в понедельник, 26 мая, сообщила газета The New York Times.

После разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп ясно дал понять, что не планирует оказывать давление на Москву и вводить жесткие санкции в отношении России. Об этом в понедельник, 26 мая, сообщила газета The New York Times.

— После телефонного разговора Трампа с Путиным на прошлой неделе чиновники Белого дома заявили, что санкции в отношении России имели скудные результаты и не будут соответствовать интересам США, — говорится в материале.

Кроме того, по данным журналистов, глава Белого дома дал понять, что отказывается от обязательств, ранее озвученных в беседах с лидерами Франции, Германии и Британии, касательно возможности присоединения к их санкционным ограничениям, направленным против России, передает газета.

23 мая СМИ сообщили, что Дональд Трамп разрушил план Евросоюза по введению новых антироссийских санкций после разговора с Владимиром Путиным. Журналисты также отметили, что в ходе разговора американский лидер также «превозносил перспективу возобновления торговли с Москвой».