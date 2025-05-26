Mash: руководство «Крыльев Советов» уволило главного тренера Игоря Осинькина

Сотрудничество самарского футбольного клуба и главного тренера Игоря Осинькина подошло к концу. Сегодня, 26 мая, руководство «Крыльев Советов» отправило в отставку наставника команд.
Об увольнении Игоря Осинькина сообщил Mash. По данным телеграм-канала, несколько часов назад состоялась встреча главного тренера «Крыльев Советов» с руководством футбольного клуба, на которой обсуждались возможные варианты продолжения сотрудничества.
Главный тренер не выполнил поставленной задачи на сезон — «Крылья» заняли 10-е, на 8-е место. При этом, как пишет телеграм-канал, в связи с результатом руководство недовольно размером зарплаты Игоря Осинькина. Наставник получал около 8 млн рублей в месяц, а это сопоставимо с тем деньгами, которые платят свои м главным тренерам клубы из первой «пятерки» Российской Премьер-Лиги.
Руководство самарского футбольного планировало расстаться с Осинькиным еще зимой, но тогда мешал пункт контракта о досрочном расторжении, по которому Игорю Витальевичу полагалось 10 месячных окладов. Срок соглашения с наставником заканчивался 31 мая.
При этом, судя по всему, в ходе сегодняшней встречи главному тренеру предложили пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в Самаре, но стороны не пришли к компромиссу.
Напомним, Игорь Осинькин возглавил «Крылья Советов» летом 2020 года. Главными достижениями команды за эти пять лет стали выход в финал Кубка России и 8-е место в РПЛ в сезонах 2021/2022 и 2020/2021 соответственно.
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