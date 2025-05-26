Mash: руководство «Крыльев Советов» уволило главного тренера Игоря Осинькина

Главный тренер не выполнил поставленной задачи на сезон — «Крылья» заняли 10-е, на 8-е место. При этом, как пишет телеграм-канал, в связи с результатом руководство недовольно размером зарплаты Игоря Осинькина. Наставник получал около 8 млн рублей в месяц, а это сопоставимо с тем деньгами, которые платят свои м главным тренерам клубы из первой «пятерки» Российской Премьер-Лиги.