Исследователи из Гонконга разработали лазeр, способный диагностировать рак на ранней стадии

В частности, лимаконовидная форма обеспечивает направленное световое излучение, что облегчает процесс считывания сигнала и делает интеграцию в микрофлюидные системы гораздо более удобной по сравнению с традиционными круглыми микрорезонаторами. Теперь нет необходимости в использовании конических оптических волокон с диаметром менее 2 микрометров, которые сложны в настройке и чувствительны к внешним факторам.