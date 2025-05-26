Исследователи из Гонконга разработали лазeр, способный диагностировать рак на ранней стадии

Исследователи из Политехнического университета Гонконга создали высокочувствительный биосенсор, в основе которого лежит микролазер, изготовленный с применением 3D-печати. В статье подробно описывается устройство, представляющее собой полимерный микролазер (резонатор шепчущей галереи), который открывает новые горизонты в создании эффективных и доступных лабораторных чипов для своевременного выявления болезней.
Основной особенностью этой разработки является применение уникальной лимаконообразной геометрии микрорезонатора. Эта форма позволяет обойти ряд проблем, которые ранее затрудняли внедрение подобных сенсоров в лабораторные чипы для оперативного анализа.
В частности, лимаконовидная форма обеспечивает направленное световое излучение, что облегчает процесс считывания сигнала и делает интеграцию в микрофлюидные системы гораздо более удобной по сравнению с традиционными круглыми микрорезонаторами. Теперь нет необходимости в использовании конических оптических волокон с диаметром менее 2 микрометров, которые сложны в настройке и чувствительны к внешним факторам.