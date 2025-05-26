Венера скрывает опасные астероиды, предупредили ученые

Сегодня науке известно всего 20 астероидов, движущихся вблизи орбиты Венеры. Хотя они избегают сближения с самой Венерой, их траектории все же могут пересекаться с земной орбитой — особенно если они достигают диаметра 140 метров и приближаются к Земле на расстояние менее 0,05 астрономической единицы.