Минздрав: регистраторам установлена надбавка за особенности профдеятельности в размере 50% оклада

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав уточнил вопросы установления стимулирующих выплат работникам в должности «регистратор», сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Корректировка предусмотрена постановлением Министерства здравоохранения № 36 от 23 апреля 2025 года.
Как пояснили в профильном министерстве, внесение изменений в постановление № 53 от 13 июня 2019 года «О стимулирующих и компенсирующих выплатах работникам бюджетных организаций» связано со вступлением в силу постановления Минтруда и соцзащиты № 86 от 24 октября 2024 года «Об утверждении выпуска 37 Единого квалификационного справочника должностей служащих». Этот документ вступил в силу с 1 февраля 2025 года.
Поясняется, что должность «медицинский регистратор» дифференцирована на две должности с учетом имеющегося у работника образования: «медицинский регистратор» (при наличии среднего специального образования по профилю образования «Здравоохранение») и «регистратор» (при наличии общего среднего образования).
Для сохранения стимулирующей выплаты, предусмотренной раннее по должности «медицинский регистратор», работникам, не имеющим среднего специального образования по профилю образования «Здравоохранение», с 1 февраля 2025 года установлена надбавка за особенности профессиональной деятельности по должности «регистратор» в размере 50% оклада. -0-