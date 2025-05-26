Минздрав: регистраторам установлена надбавка за особенности профдеятельности в размере 50% оклада

Как пояснили в профильном министерстве, внесение изменений в постановление № 53 от 13 июня 2019 года «О стимулирующих и компенсирующих выплатах работникам бюджетных организаций» связано со вступлением в силу постановления Минтруда и соцзащиты № 86 от 24 октября 2024 года «Об утверждении выпуска 37 Единого квалификационного справочника должностей служащих». Этот документ вступил в силу с 1 февраля 2025 года.