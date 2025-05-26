Сийярто предупредил о последствиях запрета на ядерное топливо из РФ

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что вероятный запрет Брюсселя на ядерное топливо из России приведет к трагическим последствиям для всего европейского энергетического рынка.
«Если Европейская комиссия, если Брюссель запретит странам Центральной Европы, включая Венгрию, закупать топливные элементы у России, это будет иметь трагические последствия для энергетического рынка не только Венгрии, но и всей Европы», — приводит слова Петера Сийярто агентство MTI.
Он добавил, что соответствующий запрет привел бы к резкому повышению цен. Это поставило бы экономику Европы в более сложную ситуацию, чем сейчас.