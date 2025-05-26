Актера Глеба Калюжного отправили в армию

Семья российского актера Глеба Калюжного проводила его в армию. Когда артист пришел домой, то был удивлен вокальному номеру от родственников. Соответствующие кадры в понедельник, 26 мая, опубликовала тетя актера.
— Глеба Калюжного провожают в армию — с военными песнями, плясками и поклонами. На проводах собралась вся семья, — передает Telegram-канал Mash.
17 мая агент Калюжного Григорий Сухов сообщил, что актер отправится на срочную службу 27 мая, отметив, что Калюжный пока не знает, в каких войсках он будет служить.
5 марта в отношении Глеба Калюжного возбудили уголовное дело об уклонении от срочной службы в российской армии. Позднее в СМИ появилась информация о том, что актер попытался сымитировать сотрясение мозга, чтобы уклониться от военной службы.
6 марта мать Калюжного заявила что ее сын официально учится в Московском финансово-промышленном университете «Синергия». Она добавила, что артист успешно сдал последнюю на данный момент сессию, поэтому у него не должно быть проблем с военкоматом. 13 мая актер отреагировал на слухи, отметив, что он готовится к срочной службе в армии.