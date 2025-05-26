Актера Глеба Калюжного отправили в армию

6 марта мать Калюжного заявила что ее сын официально учится в Московском финансово-промышленном университете «Синергия». Она добавила, что артист успешно сдал последнюю на данный момент сессию, поэтому у него не должно быть проблем с военкоматом. 13 мая актер отреагировал на слухи, отметив, что он готовится к срочной службе в армии.