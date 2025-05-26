Употребивший на камеру наркотик кандидат в президенты Польши оказался сутенером

— Однажды вечером во время смены Кароль спросил меня, не хочу ли я подзаработать, так как он и группа охранников зарабатывали тем, что поставляли проституток постояльцам отеля. Я должен был получить за это свою долю. Не могу сказать, что был раздосадован, — сообщил источник в разговоре с Onet.