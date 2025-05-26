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Употребивший на камеру наркотик кандидат в президенты Польши оказался сутенером

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий поставлял проституток в гостиницу Grand Hotel, подрабатывая там охранником в студенческие годы. Об этом сообщает польское издание Onet со ссылкой на анонимные источники.

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий поставлял проституток в гостиницу Grand Hotel, подрабатывая там охранником в студенческие годы. Об этом сообщает польское издание Onet со ссылкой на анонимные источники.

— Однажды вечером во время смены Кароль спросил меня, не хочу ли я подзаработать, так как он и группа охранников зарабатывали тем, что поставляли проституток постояльцам отеля. Я должен был получить за это свою долю. Не могу сказать, что был раздосадован, — сообщил источник в разговоре с Onet.

Ранее Кароль Навроцкий в ходе прямого эфира дебатов со своим оппонентом по предвыборной гонке, предположительно, употребил снюс — жевательный табак.

Это не первый политический скандал за последнее время: президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера заподозрили в употреблении наркотиков из-за их странного поведения в ходе поездки на поезде в Киев.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в ответ на это заявил, что политики могли употреблять кокаин, а «улики» в их пользу — возможно, дело рук искусственного интеллекта.