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Буцкая призвала вернуть передачу «А ну-ка, девушки!»

Татьяна Буцкая предложила посмотреть на программу «А ну-ка, девушки!» под другим углом.

Источник: Аргументы и факты

Можно вернуть на российские телеканалы программу «А ну-ка, девушки!», заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Мы “А ну-ка, девушки!” можем вернуть — это совершенно точно. При том, что эту программу правда можно сделать и интересной, и полезной, и как раз про традиционные ценности», — передает ее слова ТАСС.

Буцкая отметила, что в современных реалиях можно посмотреть на эту программу под другим углом. По ее словам, подобной идеологии не хватает на телеэкранах, поскольку «она про то, что у нас есть жена, мама, не гендеры непонятные».

Первый зампред добавила, что позже можно будет запустить аналогичную программу, но для мужчин — «А ну-ка, парни!».

Напомним, игровая телепрограмма-конкурс «А ну-ка, девушки!» выходила в эфир с 24 января 1970 года до 16 апреля 1987 года. Участницы соревновались за звание лучшей по профессии и участвовали в большом количестве конкурсов различной направленности.

Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин поддержал идею проводить конкурс «А ну-ка, девушки!» в регионах РФ.