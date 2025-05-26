Буцкая призвала вернуть передачу «А ну-ка, девушки!»

Можно вернуть на российские телеканалы программу «А ну-ка, девушки!», заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
«Мы “А ну-ка, девушки!” можем вернуть — это совершенно точно. При том, что эту программу правда можно сделать и интересной, и полезной, и как раз про традиционные ценности», — передает ее слова ТАСС.
Буцкая отметила, что в современных реалиях можно посмотреть на эту программу под другим углом. По ее словам, подобной идеологии не хватает на телеэкранах, поскольку «она про то, что у нас есть жена, мама, не гендеры непонятные».
Первый зампред добавила, что позже можно будет запустить аналогичную программу, но для мужчин — «А ну-ка, парни!».
Напомним, игровая телепрограмма-конкурс «А ну-ка, девушки!» выходила в эфир с 24 января 1970 года до 16 апреля 1987 года. Участницы соревновались за звание лучшей по профессии и участвовали в большом количестве конкурсов различной направленности.
Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин поддержал идею проводить конкурс «А ну-ка, девушки!» в регионах РФ.