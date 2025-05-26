8 тыс. участников, более 12% не явились. Как прошел первый день ЦТ, рассказали в Минобразования

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сегодня состоялся первый день централизованного тестирования. О результатах рассказали в пресс-службе Министерства образования.
Результаты ЦЭ станут известны до 13 июня Централизованные испытания прошли одновременно по всей стране.
В ведомстве отметили, что для участия в ЦТ 26 мая были зарегистрированы 9188 абитуриентов. Это в 1,2 раза больше, чем в 2024 году. Наибольшее число зарегистрированных по математике (24,3%), английскому языку (22,2%), истории Беларуси (13,4%).
Около 200 работников КГК задействованы в ходе ЦЭ и ЦТ Что делать, если не успел зарегистрироваться на ЦТ? Варианты предлагает БГАТУ.
Выпускники инженерных классов могут без экзаменов поступать на педагогические специальности.
Сдача централизованного тестирования 26 и 29 мая предусмотрена для тех, кто завершил обучение в школе в предыдущие годы, выпускников колледжей. Выпускники учреждений общего среднего образования 2025 года в эти дни также сдают централизованные экзамены.
К выполнению ЦТ сегодня приступили 8012 абитуриентов, не явились — 1176 человек (12,8%). В ходе централизованного тестирования удален один абитуриент за использование мобильного телефона. -0-
Учитель: среди школьников растет интерес к инженерным специальностям.
Волнение оставить за порогом. Как стартовали ЦЭ и ЦТ в Гомельском техническом университете Стоит ли надеяться на удачу на экзамене? Пархамович поделился мнением на одном из пунктов ЦЭ «Все сдавали, и мы сдадим». С каким настроем гомельские выпускники проходили ЦЭ.
«Настроен на успех». Как в Витебске проходят централизованные испытания.
Проверка на пути к мечте. В Гродненской области зарегистрировались на ЦТ и ЦЭ более 7 тыс. абитуриентов Первый день — без нарушений. Как прошли ЦЭ и ЦТ в регионе, рассказали в КГК Гродненской области.