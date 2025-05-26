8 тыс. участников, более 12% не явились. Как прошел первый день ЦТ, рассказали в Минобразования

Проверка на пути к мечте. В Гродненской области зарегистрировались на ЦТ и ЦЭ более 7 тыс. абитуриентов Первый день — без нарушений. Как прошли ЦЭ и ЦТ в регионе, рассказали в КГК Гродненской области.