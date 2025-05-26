Автомобиль въехал в толпу футбольных фанатов в Ливерпуле

В британском Ливерпуле автомобиль в понедельник, 26 мая, въехал в толпу людей, отмечавших титул местного футбольного клуба в Премьер-лиге, водителя задержали. Об этом сообщила городская полиция.
— В настоящее время мы реагируем на сообщения о дорожно-транспортном прошествии в центре Ливерпуля… Автомобиль совершил наезд на пешеходов на Уотер-стрит, — говорится в заявлении правоохранительных органов.
Сотрудники остановили машину на месте происшествия. Всего в результате случившегося на данный момент пострадали 17 человек, передает газета The Daily Telegraph и РИА Новости.
30 апреля в Копенгагене пенсионер въехал в толпу людей на автомобиле. В результате инцидента пострадали по меньшей мере пять человек. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением.
Вечером 26 апреля в канадском Ванкувере неподалеку от пересечения Фрейзер-стрит и Восточной 41-й авеню, где проходила вечеринка в честь Дня Лапу-Лапу, внедорожник влетел в толпу. Трагедия унесла жизни нескольких человек, еще несколько горожан получили травмы.