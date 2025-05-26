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Учёные нашли жуткие следы на телах «инопланетных мумий» из Перу

Учёные, изучающие загадочные «инопланетные мумии» из Перу, опубликовали новые данные, подтверждающие их биологическое происхождение. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в International Journal of Biology and Biomedicine.

Источник: Life.ru

Компьютерная томография мумии Марии выявила признаки насильственной смерти: на теле обнаружены укусы, гематомы, рваные раны и обширные переломы, охватывающие область от копчика до бедра. Предполагается, что причиной её гибели стали тяжёлые травмы. Анализ мумии Монсеррата показал наличие множественных переломов и проникающего ранения грудной клетки, вероятно, нанесенного колющим предметом. По мнению исследователей, смерть наступила, когда Монсеррат находился в вертикальном положении.

Возраст найденных тел превышает 1200 лет. Учёные обнаружили у них необычные черты: вытянутые черепа, всего по три пальца на руках и ногах, а также сохранившиеся внутренние органы. Это говорит о том, что это не просто собранные вместе части разных существ, а настоящие, когда-то жившие организмы.".

Вопрос о внеземном происхождении загадочных артефактов давно будоражит умы. В феврале 2025 года археологи из Шотландии обнаружили гробницу фараона Тутмоса II, и, в отличие от пирамид Гизы, она выглядит как дело человеческих рук.