Учёные нашли жуткие следы на телах «инопланетных мумий» из Перу

Возраст найденных тел превышает 1200 лет. Учёные обнаружили у них необычные черты: вытянутые черепа, всего по три пальца на руках и ногах, а также сохранившиеся внутренние органы. Это говорит о том, что это не просто собранные вместе части разных существ, а настоящие, когда-то жившие организмы.".