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Ученый раскрыл астрономический секрет гробницы друга Александра Македонского

Греческий независимый исследователь Деметриус Саввидис раскрыл астрономическую загадку монумента Каста — грандиозной гробницы IV века до н.

Источник: link.springer.com

Греческий независимый исследователь Деметриус Саввидис раскрыл астрономическую загадку монумента Каста — грандиозной гробницы IV века до н.э. в Северной Греции. Исследование опубликовано в научном издании Nexus Network Journal (NNJ).

Согласно выводам ученого, погребальная камера сооружения спроектирована так, что солнечный свет полностью освещает ее в день зимнего солнцестояния — 21 декабря. Лучи особым образом проходят между каменными сфинксами, полностью заливая внутреннее пространство. В другие сезоны свет лишь частично касается элементов гробницы.

Саввидис предположил, что первоначальный проект был специально изменен для достижения этого эффекта, что могло символизировать темы обновления и космического порядка.

Монумент Каста, расположенный недалеко от древнего города Амфиполь, считается возможным местом захоронения Гефестиона — ближайшего друга и телохранителя Александра Македонского.

Некоторые ученые предполагают, что не найденная до сих пор гробница самого великого завоевателя могла иметь аналогичные астрономические особенности.

Новое открытие вызвало оживленные дискуссии в научном сообществе. Хуан де Лара из Оксфордского университета отметила, что македонцы использовали лунно-солнечный календарь, где дата солнцестояния менялась из года в год. Кроме того, облачная погода Северной Греции могла сделать этот световой эффект практически незаметным для древних наблюдателей.