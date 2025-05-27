Ученый раскрыл астрономический секрет гробницы друга Александра Македонского

Новое открытие вызвало оживленные дискуссии в научном сообществе. Хуан де Лара из Оксфордского университета отметила, что македонцы использовали лунно-солнечный календарь, где дата солнцестояния менялась из года в год. Кроме того, облачная погода Северной Греции могла сделать этот световой эффект практически незаметным для древних наблюдателей.