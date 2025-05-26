Семьи с двумя детьми включили в программу льготного автокредитования в России

Минпромторг России внес изменения в программу льготного автокредитования «Семейный автомобиль», сделав условия более доступными. Об этом в понедельник, 26 мая, сообщает пресс-служба ведомства.
По новым условиям программы льготного автокредитования скидка на электромобили составляет 35 процентов, но не более 925 тысяч рублей. Автомобили с ДВС можно приобрести со скидкой 20 процентов, а для жителей Дальневосточного федерального округа предусмотрена скидка 25 процентов.
— Данная мера оказалась востребованной, и по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова было проработано решение о дополнительном расширении этого механизма. С 26 мая программой льготного автокредитования смогут воспользоваться и семьи, в которых двое детей, — цитирует пресс-службу ведомства Интерфакс.
По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, правительство России планирует продлить меры семейной ипотеки. Он уточнил, что основными целями кабмина в этом вопросе являются удержание обязательств и оплата процентов по ипотечным кредитам банкам, что должно помочь сохранить текущие условия для тех, кто уже оформил кредиты.
Также президент России Владимир Путин поручил представить предложения по дифференцированному увеличению лимитов семейной ипотеки, которое будет исходить из числа членов семьи.