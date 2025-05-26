Семьи с двумя детьми включили в программу льготного автокредитования в России

По новым условиям программы льготного автокредитования скидка на электромобили составляет 35 процентов, но не более 925 тысяч рублей. Автомобили с ДВС можно приобрести со скидкой 20 процентов, а для жителей Дальневосточного федерального округа предусмотрена скидка 25 процентов.