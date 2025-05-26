Кадыров опубликовал мрачное видео с размышлениями о болезни и смерти

12 мая Кадыров в ответ на возникшие по поводу его изменившейся внешности вопросы рассказал о том, что с возрастом поседел и почти перестал смеяться. По его словам, это произошло с началом специальной военной операции на Украине. По словам руководителя Чечни, некоторые «существа» подумали, что он больше не смеется из-за того, что его якобы собираются снять с занимаемой должности. Кадыров подчеркнул, что ему сложно оставаться веселым, когда на фронте воюют российские бойцы.