Депутат Госдумы Лантратова предложила признать производителя игрушек Mattel экстремистом

В форуме также приняли участие представители министерств, ведомств, правоохранительных органов, эксперты, преподаватели и студенты-психологи. Лидер фракции СРЗП Сергей Миронов заявил, что для объединения общества необходима государственная идеология, основанная на традиционных ценностях. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов поддержал инициативу по восстановлению бесплатных кружков и секций для школьников, чтобы снизить риски вовлечения детей в деструктивное поведение.