Депутат Госдумы Лантратова предложила признать производителя игрушек Mattel экстремистом

Депутат Госдумы Лантратова считает важным усилить контроль над производителями игрушек.
Депутат Госдумы, глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила рассмотреть возможность признания некоторых иностранных производителей игрушек экстремистскими организациями. Идея прозвучала во время гражданского форума, посвященного защите детей от деструктивной идеологии, сообщает официальный telegram-канал депутата Госдумы Оксаны Лантратовой.
«Я предложила рассмотреть деятельность зарубежных компаний, таких как Mattel, Hasbro и LEGO, которые направляют прибыль на поддержку украинских военных. Мы обратились в Минюст с предложением признать Mattel экстремистской организацией», — написала Лантратова.
Парламентарий выступила с инициативой внести в законодательство определение термина «деструктивный контент». Лантратова считает важным усилить меры ответственности для производителей игрушек, издательских компаний и интернет-платформ, распространяющих подобные материалы.
В форуме также приняли участие представители министерств, ведомств, правоохранительных органов, эксперты, преподаватели и студенты-психологи. Лидер фракции СРЗП Сергей Миронов заявил, что для объединения общества необходима государственная идеология, основанная на традиционных ценностях. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов поддержал инициативу по восстановлению бесплатных кружков и секций для школьников, чтобы снизить риски вовлечения детей в деструктивное поведение.
По итогам форума будет сформирована резолюция. Она включит предложения по защите детей от опасного контента и формированию безопасной информационной среды.