«Миссис Россия» Мажулис приняла участие в любовном научном эксперименте

«Миссис Россия-2000» Оксана Мажулис после победы на конкурсе уехала в Европу, где сделала карьеру актрисы и певицы. Ну, а в начале года артистка вернулась в Москву на ПМЖ и решила продолжить здесь свою музыкальную карьеру. Первым делом Мажулис….приняла участие в научном эксперименте. Она записала с помощью экспертов, которые разбираются в данной тематике, сингл «По моим килогерцам». Особенностью трека является тот факт, что он записан на частоте, которая совпадает с…. вибрацией человеческого сердца в состоянии влюблённости!
«Сейчас, наверное, кто-то попытается связать это с эзотерикой, но это не так. Я давно изучаю тему воздействия звуков на человека, и в какой-то момент у меня появилась идея соединить музыку с физикой ощущений. Меня всегда интересовало, почему некоторые песни цепляют до мурашек, а другие — просто проходят мимо, — рассказала “МК “Оксана. -. Поэтому в новой песне я решила провести эксперимент: настроить звучание так, чтобы оно попадало в резонанс с состоянием влюблённости. Это около 528 герц — частота, с которой, по ряду исследований, связана гармония, любовь и исцеление. Ну и, конечно, сам трек — о внутреннем токе, который запускается, когда ты горишь любовью, страстью, идеей, человеком, сценой. Получилась музыка, которая вибрирует вместе с сердцем в прямом смысле этого слова”.
По словам певицы, частота в 528 герц может обладать своего рода лечебным эффектом и даже настраивать на романтический лад.