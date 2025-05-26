«Миссис Россия» Мажулис приняла участие в любовном научном эксперименте

«Сейчас, наверное, кто-то попытается связать это с эзотерикой, но это не так. Я давно изучаю тему воздействия звуков на человека, и в какой-то момент у меня появилась идея соединить музыку с физикой ощущений. Меня всегда интересовало, почему некоторые песни цепляют до мурашек, а другие — просто проходят мимо, — рассказала “МК “Оксана. -. Поэтому в новой песне я решила провести эксперимент: настроить звучание так, чтобы оно попадало в резонанс с состоянием влюблённости. Это около 528 герц — частота, с которой, по ряду исследований, связана гармония, любовь и исцеление. Ну и, конечно, сам трек — о внутреннем токе, который запускается, когда ты горишь любовью, страстью, идеей, человеком, сценой. Получилась музыка, которая вибрирует вместе с сердцем в прямом смысле этого слова”.