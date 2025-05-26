Ростислав Мединский награжден памятным знаком «Комсомольской правды»

Советник председателя Российского военно-исторического общества Ростислав Игнатьевич Мединский награжден Почетным Памятным знаком «Комсомольская правда».
«Эта награда всего коллектива Российского военно-исторического общества. Нашу организацию связывает многолетняя история сотрудничества с “Комсомольской правдой”, — заявил Мединский после награждения.
Также председатель военно-исторического общества не упустил момент и поздравил весь коллектив «Комсомольской правды» со 100-летним юбилеем. Мединский отметил, что, несмотря на возраст, газета остается доступной и актуальной, а также остается на острие новостной повестки и освещает самые резонансные темы.
Ростислав Игнатьевич Мединский награжден Почетным Памятным знаком «Комсомольская правда».
«Комсомолка» в настоящее время продолжает оставаться флагманом Отечественной журналистики«, — отметил Ростислав Мединский, пожелав генеральному директору и главному редактору ИД “Комсомольская правда” Олесе Носовой и всему коллективу газеты неиссякаемой творческой энергии, сил и вдохновения.
Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин поздравил коллектив «Комсомольской правды» с юбилеем. Российский лидер высказал трогательные слова поздравления и пожелал и дальше оставаться у руля отечественной журналистики.