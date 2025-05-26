Ростислав Мединский награжден памятным знаком «Комсомольской правды»

Также председатель военно-исторического общества не упустил момент и поздравил весь коллектив «Комсомольской правды» со 100-летним юбилеем. Мединский отметил, что, несмотря на возраст, газета остается доступной и актуальной, а также остается на острие новостной повестки и освещает самые резонансные темы.