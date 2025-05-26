В Архангельске из водорослей Белого моря получили целлюлозу

Эти свойства особенно полезны для фильтров средней очистки, которые используются в заводских зданиях, складских помещениях, гаражах, для предварительной и циркуляционной фильтрации воздуха в вентиляционных камерах, в кондиционерах торговых залов, универмагов, офисов. Бумагу из водорослевой целлюлозы можно использовать для этикеток марок М и А — это высококачественные многокрасочные этикетки с отделкой. Исследование выполнено в рамках госзадания Минобрнауки РФ в сфере научной деятельности. Результаты опубликованы в журнале «Химия растительного сырья».