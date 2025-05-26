В Архангельске из водорослей Белого моря получили целлюлозу

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Специалисты Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) разработали технологию производства целлюлозы из водорослей Белого моря, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Первые образцы нового материала показали, что их можно использовать для изготовления фильтров и этикеток.
«Из водорослей Белого моря можно производить бумагу для этикеток и фильтров воздуха. Исследование провели сотрудники инновационно-технологического центра “Современные технологии переработки биоресурсов Севера” САФУ. Они изготовили двухслойный материал из водорослевой и лиственной целлюлозы и оценили его свойства. Результаты показали, что водорослевая целлюлоза может быть использована для создания фильтров средней очистки и для прочных этикеток», — отметили в пресс-службе.
Традиционно целлюлоза производится из наземных растений: древесины и хлопка, однако из-за увеличения спроса ведутся поиски новых источников. Как рассказала профессор кафедры целлюлозно-бумажных и лесохимических производств Юлия Севастьянова, которую цитирует пресс-служба, водорослевая целлюлоза обладает рядом преимуществ по сравнению с наземной: отсутствие лигнина, короткие волокна.
«Отсутствие лигнина позволяет в процессе выделения целлюлозы из бурых водорослей использовать более мягкие окислители и получить конечные продукты высокой чистоты», — отметила Севастьянова.
Эксперименты показали, что бумажный лист с нанесением слоя водорослевой целлюлозы жестче обычного, будет меньше мяться и рваться. Водорослевая целлюлоза имеет особую капиллярно-пористую матрицу. Бумага с водорослевым слоем будет менее воздухопроницаемой и впитывающей. За счет коротких волокон водорослевое покрытие будет способствовать лучшему сцеплению при склеивании.
Эти свойства особенно полезны для фильтров средней очистки, которые используются в заводских зданиях, складских помещениях, гаражах, для предварительной и циркуляционной фильтрации воздуха в вентиляционных камерах, в кондиционерах торговых залов, универмагов, офисов. Бумагу из водорослевой целлюлозы можно использовать для этикеток марок М и А — это высококачественные многокрасочные этикетки с отделкой. Исследование выполнено в рамках госзадания Минобрнауки РФ в сфере научной деятельности. Результаты опубликованы в журнале «Химия растительного сырья».