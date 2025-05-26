Депутат Государственной думы Мария Бутина: Наша страна стала Ноевым ковчегом

— Они относятся очень по-разному. В 2014 году, когда я только приехала учиться в Штаты, слышала мнение, мол, Путин — красавчик, Обама — тряпка, а русские пусть и суровые, но классные ребята. Потом те, кто к России относился нормально, начали все больше затихать, потому что начался период активности демократов. После вспыхнул большой скандал Russiangate (обвинение России в том, что она вмешалась в выборы в США с целью нанести ущерб кампании Хиллари Клинтон, способствовать победе Дональда Трампа и спровоцировать политический и социальный раскол в американском обществе. — «ВМ»), и даже те, кто был за нас, «переобувались в воздухе». На это было очень неприятно смотреть, но тут уж бог им судья. Остались, конечно, те, кто выступал против русофобии, и сегодня продолжает — это достойные люди, верные правде и своим убеждениям, а не нам.