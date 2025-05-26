Депутат Государственной думы Мария Бутина: Наша страна стала Ноевым ковчегом

На онлайн-платформах выходит сериал «Тюремный дневник», основанный на книге депутата Государственной думы Федерального Собрания Марии Бутиной. Будучи студенткой американского вуза, Мария была арестована по подозрению в работе на российское правительство и продвижении интересов Москвы. Сейчас одно из основных направлений деятельности депутата — помощь иностранцам, которые разделяют ценности Русского мира, и защита прав соотечественников за рубежом.
В 2018 году история Марии Бутиной всколыхнула общественность — россиянка оказалась в тюрьме в США. Ей были предъявлены обвинения в том, что она была иностранным агентом влияния и лоббировала интересы России. Дело стало резонансным, и за нашу соотечественницу вступились президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров. 26 апреля 2019 года она была приговорена к 18 месяцам лишения свободы. В октябре 2019 года Мария Бутина была депортирована в Россию с пожизненным запретом въезда в США…
После возвращения Мария Валерьевна вошла в экспертный совет при уполномоченном по правам человека в РФ и стала членом Общественной палаты РФ VII созыва. Свой опыт она описала в книге «Тюремный дневник» — по ее воспоминаниям ставились спектакли, а сейчас на онлайн-платформах вышел сериал.
Мы поговорили с Марией Бутиной о ее участии в подготовке картины, о том, что помогло ей выстоять и не потерять надежду в заключении, и об общественных организациях под ее руководством, которые объединяют иностранцев, разделяющих ценности Русского мира.
— Мария Валерьевна, сейчас на стриминговом сервисе выходят эпизоды сериала по вашей книге. Участвовали ли вы в создании этой работы или доверились съемочной группе?
— Да, я принимала участие в создании этого многосерийного фильма. Не только потому, что сюжет основан на моей книге, но я была привлечена в качестве продюсера проекта. Сценарий — авторская работа Игоря Копылова, но я отвечала на его вопросы, возникавшие по ходу написания, и консультировала съемочную группу. Основной моей задачей было «вспомнить все» и рассказать максимально подробно, как все выглядело, для того чтобы художники разработали декорации. Трудность состояла в том, что, к сожалению для нас, американцы скрывают все, что связано с их тюремной системой, и поэтому восстанавливать картину пришлось по крупицам, составлять из моих воспоминаний и свидетельств других заключенных, отбывавших срок в тюрьмах США.
— Для динамичного развития событий в кино порой приходится жертвовать достоверностью, правдой. Насколько в сериале изменена история, описанная в книге?
— Мы меняли имена прототипов, реальных людей, но история тем не менее правдива на 98 процентов. Возможно, у зрителей порой будут возникать мысли: «Ой, ну такого не может быть!» Но я прошу помнить, что Господь — удивительный творец, и тот путь, который, как думают некоторые, создает судьба (а я все же считаю, что Бог), совершенно уникален, и даже самый изощренный человеческий ум не сможет такое придумать.
— Я видела спектакль, поставленный по книге. На сцене допустима условность, а вот в кино нужно больше подробностей. Как удалось воссоздать атмосферу американской тюрьмы? Фотографий, съемок ведь не так много в публичном пространстве…
— В кино, разумеется, намного больше деталей. Это было очень непросто — многие вещи приходилось разыскивать на барахолках, заказывать на сайтах… Я имею в виду предметы американского быта. Вы правы, изображений не так много. Мне пришлось поднять все архивы своих знакомых и друзей, которые нам помогали в том, чтобы Америка в сериале была достоверной. Но все равно у нас получилась на экране слишком «чистая» страна, по отзывам американцев, которые живут в России и смотрят картину.
— Мне запомнился очень трогательный момент, как в карцере вы попросили принести «Евгения Онегина» Пушкина. Почему именно это произведение?
— С Пушкиным на самом деле все очень просто. Когда я была маленькая, подхватила воспаление легких. Меня отправили к бабушке в деревню, и мы с ней учили его стихи наизусть. Она не заставляла меня это делать, мне самой очень нравилась его поэзия. «Онегина» я тоже учила наизусть, и, знаете, это спасло мне жизнь. Его можно воспроизводить наедине с собой по ролям, переживая совершенно разные эмоции. Охране и надзирателям казалось, что это сумасшествие, а мне было важно, что я произношу красивые русские строки.
— Есть мнение или стереотип, что 90 процентов заключенных в американских тюрьмах — цветное население. Так ли это на самом деле, или такое мнение — стереотип, основанный на недостоверных источниках?
— Действительно, большая часть заключенных — чернокожие или латиносы. Это интересно, понаселения Штатов чернокожих только 13 процентов.
Но то, что большинство заключенных из них, — вполне объяснимо: когда в 1861 году у нас в стране отменили крепостное право, в 1862 году американцы внесли соответствующую поправку в Конституцию, которая отменяла рабство. Но параллельно с этим прошел закон, который обязывает отправлять в тюрьмы за бродяжничество. Таким образом и получилось, что в поправке прописали, что рабство запрещено везде, кроме тюрем, а закон позволил вчерашних рабов уже в статусе заключенных отправить на те же самые плантации. Оттуда и корни того, что происходит уже в наше время.
— Большинство русских знают о США из голливудских фильмов, а как на самом деле выглядит Америка? Какие ключевые отличия реальности от экранного образа?
— Я думаю, каждому человеку стоит составить картину самостоятельно, ознакомившись с разными источниками информации, и уже потом сделать выводы.
— Голливудская «мягкая сила» — оружие Америки, вместе и с масштабной активной пропагандой, создающей негативный образ нашей страны. Как мы противодействуем этому? Ведем ли мы «контрпропаганду» за рубежом, показывая настоящую Россию?
— Наша сила в правде. История все расставит по своим местам, и нам нужно отстаивать, защищать нашу правду. Это не контрпропаганда или не пропаганда, а закрепление истины в понимании. Как говорил Воланд в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» — «Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!» Так и истина — она существует только одна.
— Если с элитами, транслирующими политические идеи, все понятно, то как рядовые американцы относятся к русским? Кто мы для них?
— Они относятся очень по-разному. В 2014 году, когда я только приехала учиться в Штаты, слышала мнение, мол, Путин — красавчик, Обама — тряпка, а русские пусть и суровые, но классные ребята. Потом те, кто к России относился нормально, начали все больше затихать, потому что начался период активности демократов. После вспыхнул большой скандал Russiangate (обвинение России в том, что она вмешалась в выборы в США с целью нанести ущерб кампании Хиллари Клинтон, способствовать победе Дональда Трампа и спровоцировать политический и социальный раскол в американском обществе. — «ВМ»), и даже те, кто был за нас, «переобувались в воздухе». На это было очень неприятно смотреть, но тут уж бог им судья. Остались, конечно, те, кто выступал против русофобии, и сегодня продолжает — это достойные люди, верные правде и своим убеждениям, а не нам.
— В соответствии с указом президента «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности» под вашим руководством свою деятельность осуществляет некоммерческая организация «Добро пожаловать в Россию». Почему эта работа актуальна и почему мы заинтересованы в мигрантах из недружественных стран?
— На самом деле мы не заинтересованы, но Россия сейчас стала Ноевым ковчегом. Массовые переезды начались несколько лет назад, еще до принятия указа президента. Документ только устранил дополнительные препоны. Так Россия повлияла на формирование такого явления, как «духовно-нравственная миграция», и это беспрецедентная история.
Мы никого не заманиваем, не платим никаких дотаций и пособий, не ведем агитационной пропаганды под лозунгом «Приезжайте жить в Россию!» Но люди сами стремятся переехать, потому что наша страна сейчас стала единственным оплотом христианских традиционных ценностей, государством, куда можно приехать и понимать, что дети пойдут в нормальную школу, где мальчик останется мальчиком, а девочка — девочкой.
— Почему иностранцы хотят переезжать в Россию?
— Главная причина в том, что они не поддерживают неолиберальную ЛГБТ-повестку *. Семьи срываются с мест, бросают устроенную жизнь, продают недвижимость, покупают дома здесь, учат русский язык, потому что осознают, что в противном случае они просто потеряют своих детей. Закон о ювенальной юстиции на Западе очень жесткий сегодня. Если ваш ребенок не будет готов играть в перемену пола в детском садике, то его просто заберет служба опеки и отдаст в бездетную семью. Я думаю, не надо объяснять, какие именно бездетные семьи имеются в виду в данном случае…
— Легко ли иностранцам адаптироваться у нас? В чем принципиально отличается менталитет и к чему важно подготовить?
— Они не формируют диаспор и стремятся к социальной интеграции в российском обществе. Разумеется, бывают сложности с языковым барьером, но, как правило, за два-три года даже те, кому непросто учить иностранный язык, осваиваются и уже могут общаться на бытовом уровне и сдать экзамен на получение сертификата.
— В связи с переговорами, как вы думаете, есть ли шанс, что отношения между Россией и США наладятся, или мы всегда будем врагами, хотя похожи по менталитету?
— Я, честно говоря, склоняюсь ко второму варианту, но с небольшой поправкой — не врагами, а соперниками. Именно потому, что мы похожи по менталитету. И Россия, и США — мировые державы, претендующие на миссианскую идею. Но мы защищаем традиционное общество, которое ставит своими приоритетами такие ценности, как Бог, семья и Отечество, а Америка в этом плане абсолютно индивидуалистическое государство, уверенное в том, что все должно измеряться потребностями и хотелками индивида. Здесь нет почвы для философской договоренности и сближения, но сосуществовать мы можем и должны.
КСТАТИ.
Российские граждане, оказавшиеся за границей в трудной ситуации, могут обращаться за помощью в дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации. Для экстренных ситуаций также существует круглосуточный ситуационно-кризисный центр Министерства иностранных дел России. Кроме того, можно обращаться в страховые компании, если у вас есть туристическая страховка, или в организации, оказывающие помощь туристам. Наиболее распространенными поводами для обращения временно пребывающих за рубежом граждан в российские консульские учреждения являются утрата документов, задержание местными правоохранительными органами, в том числе при нарушениях миграционного режима государства пребывания, дорожно-транспортные происшествия, а также необходимость в медицинской эвакуации.
ДОСЬЕ.
Мария Бутина родилась 10 ноября 1988 года в Барнауле. С 2011 по 2015 год — учредитель, председатель Общероссийской общественной организации в области защиты прав граждан на оружие и самооборону «Право на оружие». В 2016 году Бутина въехала в США по студенческой визе, поступив в американский университет. 15 июля 2018 года Марию Бутину задержали в Вашингтоне. В октябре 2019-го депортирована в Россию с пожизненным запретом въезда в США (вернулась на родину 26 октября). С 2020 года — член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ. С 2020—2021 годов — член Общественной палаты РФ (была избрана от некоммерческой организации «Благотворительный фонд “Ратники Отечества”). С 2021-го — депутат Государственной думы VIII созыва. В 2025-м вошла в состав комиссии при Госсовете РФ по направлению “Кадры”. Сопредседатель подкомиссии, которая занимается вопросами содействия переселению в Россию иностранцев, разделяющих российские духовно-нравственные ценности.
* Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.