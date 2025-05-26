Лимбическая система и карма: почему люди становятся заложниками «танцев на граблях»

Карма — закон причин и следствий, который возникает из наших намерений, слов, мыслей и поступков. Однако ее можно разобрать и с более научной стороны: это про то, что любой опыт оставляет в нервной системе след, повышающий вероятность повторения этого опыта. Главную роль в этом играет лимбическая система — центр, управляющий эмоциями, мотивацией, памятью, поведенческими реакциями. Подробнее о том, почему «непройденные уроки» возвращаются, и мы «танцуем на граблях», в беседе с «ВМ» рассказала ведущий эксперт в сфере психофизиологических исследований личности Златослава Кадиевская.
Как работает лимбическая система.
По ее словам, лимбическую систему нельзя «вытащить» и рассмотреть просто как отдельную деталь, но условно в нее входят:
миндалевидное тело;гиппокамп;поясная извилина;прилежащее ядро, и многие другие структуры.
— И все эти структуры обмениваются сигналами со стволом мозга и префронтальной корой, где у нас контроль, воля, логика, планирование. Когда эмоция сильна, лимбика как бы «перекрикивает» кору, и наш дальнейший выбор определяется далеко не рациональными аргументами, — пояснила эксперт.
Механика кармы с точки зрения функционирования лимбической системы (то есть как строятся эти цепочки причин и следствий):
каждая ситуация у нас «кодируется» в виде некоторого условного «пакета», в который входит незамысловатый набор событие + эмоция + действие + исход;если эмоция яркая, особенно, страх или восторг — миндалина «красным маркером» выделяет событие, а гиппокамп запоминает детали и контекст события;чем сильнее эмоциональный заряд, тем глубже фиксируется эта причинно-следственная цепочка в нашей психике и в нашей памяти.
— То есть чем ярче эта пометка «красным маркером», тем легче похожее событие будет «всплывать» при похожих триггерах, а гиппокамп, который сложил уже ранее контекст, с кем и когда это все произошло, при встрече с похожим контекстом мгновенно выдает «старую карту действий», например «тут мы обычно защищаемся/злимся/стыдимся», — описала Кадиевская.
А уж если схема срабатывает десятки раз, реакция становится полуавтоматической, подчеркнула собеседница «ВМ»:
— Это особенно наглядно можно увидеть на повседневных бытовых действиях: она выполняются автоматически, так как повторялись уже сотни раз.
Далее уже работает селективное внимание — когда мозг «выхватывает» из окружающей среды именно те сигналы, которые подходят под старую схему, все остальное игнорируется. Это автоматический процесс, его невозможно в моменте отследить, подчеркнула специалист.
— И как следствие, наше бессознательное поведение как бы «провоцирует» окружающих реагировать так, чтобы сценарий совпал с предыдущим, и с тем, чего мы боимся на основе своего прошлого опыта, например «ну вот, я снова оказался с партнером, который меня не уважает». А по факту мы привлекаем ровно того, с кем проживем очередной травмирующий опыт. То есть повторившийся несколько раз цикл «стимул — реакция — результат» превращается в автоматический паттерн. Это уже почти рефлекс, которому не нужен анализ коры, — разъяснила Кадиевская.
Почему мы становимся заложниками «танцев на граблях».
По ее мнению, мы попадаем в повторяющиеся ситуации, потому что:
во-первых, мы подсознательно считываем знакомые сигналы (тон голоса, выражение лица, тип обстановки) и входим в привычную реакцию еще до того, как осознали все происходящее;во-вторых, это привычная нам биохимия, наша «химическая родина»: мозг всегда предпочитает предсказуемое неудобство непредсказуемому комфорту. Женщина может годами страдать в несчастных отношениях, но не уходить оттуда, потому что если она уйдет, каскад привычных ей реакций закончится, а она к этому не готова, даже если понимает, что это не нормально;в-третьих, большую роль играет дефицит префронтального контроля, и здесь мы со своей стороны хотя бы можем влиять, допустим: минимизировать усталость, исключать алкоголь, хронический стресс, так как все это ведет к тому, что кора хуже «проверяет» лимбические импульсы.
— То есть карма — это про то, что каждая эмоция-действие-результат оставляют свой синаптический след, и вероятность нового подобного действия растет, мир «откликается» на наши шаблоны поведения, цикл закрывается. И потом все по новой, — уточнила эксперт.
Как выйти из повторяющегося цикла:
Во-первых, увеличить задержку между триггером и действием, дать время префронтальной коре «перехватить» первичный импульс. Очень помогает системно создавать новые выходы: экспериментировать, менять параметры одной и той же сцены, если вдруг вы попали в ту же ситуацию, вспомните, как поступили в прошлый раз, проанализируйте, и поступите кардинально по другому, — это тоже разрывает цепочку кармы. Работать с травмирующими ранее событиями со специалистом, исследовать свою личность с разных сторон, потому что неизученная реакция сегодня становится «кармой» завтра. Менять социальное окружение, потому что все-таки старые триггеры труднее активировать в новой обстановке.
— То есть карма — это не какой-то «мистический рок». Чтобы перестать «наступать на одни и те же грабли», нужно либо ослабить старые связи, либо сформировать конкурирующие, которые будут запускаться чаще. Мозг пластичен: у него нет задачи мучить нас, ему важно экономить ресурсы, но если мы покажем, что новый путь надёжнее и выгоднее, он с радостью «перепишет программу», — заключила Кадиевская.
Отношения не всегда складываются гладко, и в кризисные моменты может возникнуть вопрос: стоит ли попробовать снова? Иногда расставание действительно помогает партнерам переосмыслить ошибки и построить более здоровые отношения. Но намного чаще бывают ситуации, когда возвращение — это шаг назад, застревание в прошлом и проигрывание своих психотравм. Каким мужчинам не стоит давать второй шанс и почему, «Вечерняя Москва» узнала у психолога, психотерапевта Анастасии Клименко.