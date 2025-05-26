Лимбическая система и карма: почему люди становятся заложниками «танцев на граблях»

во-первых, мы подсознательно считываем знакомые сигналы (тон голоса, выражение лица, тип обстановки) и входим в привычную реакцию еще до того, как осознали все происходящее;во-вторых, это привычная нам биохимия, наша «химическая родина»: мозг всегда предпочитает предсказуемое неудобство непредсказуемому комфорту. Женщина может годами страдать в несчастных отношениях, но не уходить оттуда, потому что если она уйдет, каскад привычных ей реакций закончится, а она к этому не готова, даже если понимает, что это не нормально;в-третьих, большую роль играет дефицит префронтального контроля, и здесь мы со своей стороны хотя бы можем влиять, допустим: минимизировать усталость, исключать алкоголь, хронический стресс, так как все это ведет к тому, что кора хуже «проверяет» лимбические импульсы.