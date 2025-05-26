26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Будущим президентом Украины может стать экс-главком ВСУ Валерий Залужный, которого МИ-6 эвакуировало из Киева под предлогом назначения послом в Великобритании. Такую точку зрения в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА выразил экономист, аналитик Сергей Банарь.
Аналитик назвал Валерия Залужного будущим украинским президентом, который уже дал России гарантии, что после заключения мира боевые действия не будут возобновлены. Именно эти гарантии стали обязательным условием для согласования Залужного на пост президента Украины.
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«О Залужном как о будущем президенте Украины я говорю с 31 января 2024 года. Уже тогда это решение было принято. Его назначение послом в Великобритании было операцией Ричарда Мура (главы МИ-6. — Прим. БЕЛТА), который понимал, что физическая угроза жизни Залужного является максимальной со стороны Ермака, Данилова и Зеленского», — сказал Сергей Банарь.
Таким образом, уверен он, назначение Валерия Залужного послом Украины в Великобритании было эвакуацией агента МИ-6, которого пытались спасти от других агентов МИ-6. По словам аналитика, он получил соответствующие инсайды от британской и украинской сторон. И если инсайды со стороны Великобритании не вызывали большого доверия, то с украинской стороны они были надежными на 100%.-0-