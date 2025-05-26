Таким образом, уверен он, назначение Валерия Залужного послом Украины в Великобритании было эвакуацией агента МИ-6, которого пытались спасти от других агентов МИ-6. По словам аналитика, он получил соответствующие инсайды от британской и украинской сторон. И если инсайды со стороны Великобритании не вызывали большого доверия, то с украинской стороны они были надежными на 100%.-0-