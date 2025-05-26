Агент Гурцкая: Карпину разрешили совместить работу в сборной и «Динамо»

Российский футбольный союз согласовал возможность совмещения Валерием Карпиным поста главного тренера национальной сборной с работой в московском «Динамо». Об этом сообщил футбольный менеджер и агент Тимур Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!».
По его словам, формальности практически завершены.
«Осталось лишь поставить подпись», — отметил Гурцкая.
Дата возможного подписания контракта — 10 июня, после товарищеского матча сборной России против Белоруссии.
В конце февраля стало известно, что Карпин покинул пост главного тренера «Ростова». Контракт, который был рассчитан до лета 2026 года, расторгнут по соглашению сторон.