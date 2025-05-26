Древнюю русскую крепость продали за один евро в Финляндии

— Правительство хотело избавиться от форта, потому что его было дорого содержать. Техническое обслуживание крепости обходилось государству примерно в 200 тысяч евро в год. В 2023 году Минфин подсчитал, что для восстановления района потребуется в общей сложности 18 миллионов евро, — передает Yle.