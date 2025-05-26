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Древнюю русскую крепость продали за один евро в Финляндии

Администрация финляндского города Котка выкупила русскую крепость Кюменегород XVIII века за один евро. Об этом сообщил местный радиовещатель Yle.

Администрация финляндского города Котка выкупила русскую крепость Кюменегород XVIII века за один евро. Об этом сообщил местный радиовещатель Yle.

Власти города намерены превратить крепость в туристический объект, открыть музей и организовать экскурсии. Однако доступ для посетителей будет возможен только после подтверждения безопасности территории, установки предупреждающих знаков и обустройства туристических маршрутов.

— Правительство хотело избавиться от форта, потому что его было дорого содержать. Техническое обслуживание крепости обходилось государству примерно в 200 тысяч евро в год. В 2023 году Минфин подсчитал, что для восстановления района потребуется в общей сложности 18 миллионов евро, — передает Yle.

Финляндия может приступить к обсуждению открытия границ с Россией в конце текущего года. Открытие границы будет происходить поэтапно: сначала власти могут наладить грузоперевозки, потом будет введено свободное передвижение дипломатов. Передвижение туристов при этом возможно в последнюю очередь.