Древнюю русскую крепость продали за один евро в Финляндии

Администрация финляндского города Котка выкупила русскую крепость Кюменегород XVIII века за один евро. Об этом сообщил местный радиовещатель Yle.
Власти города намерены превратить крепость в туристический объект, открыть музей и организовать экскурсии. Однако доступ для посетителей будет возможен только после подтверждения безопасности территории, установки предупреждающих знаков и обустройства туристических маршрутов.
— Правительство хотело избавиться от форта, потому что его было дорого содержать. Техническое обслуживание крепости обходилось государству примерно в 200 тысяч евро в год. В 2023 году Минфин подсчитал, что для восстановления района потребуется в общей сложности 18 миллионов евро, — передает Yle.
Финляндия может приступить к обсуждению открытия границ с Россией в конце текущего года. Открытие границы будет происходить поэтапно: сначала власти могут наладить грузоперевозки, потом будет введено свободное передвижение дипломатов. Передвижение туристов при этом возможно в последнюю очередь.