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NYT: Трамп пригрозил 25% пошлинами для iPhone в качестве мести Тиму Куку

Публичная критика Тима Кука со стороны Дональда Трампа началась в ходе его поездки на Ближний Восток.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп пригрозил ввести 25% пошлины на iPhone, производимые за пределами США, из-за решения гендиректора Apple Тима Кука пропустить поездку президента страны на Ближний Восток, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

«Выбор, похоже, раздражал господина Трампа», — сказано в материале.

Отмечается, что публичная критика Тима Кука со стороны Дональда Трампа началась в ходе его поездки на Ближний Восток.

Во время мероприятия в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде лидер США похвалил гендиректора компании Nvidia Дженсена Хуанга за то, что он отправился на Ближний Восток вместе с делегацией Белого дома. При этом Дональд Трамп пожаловался, что Тима Кука не было в поездке. Впоследствии в Катаре президент США заявил, что у него была «небольшая проблема с Тимом Куком».

Ранее сообщалось, что цены на iPhone могут вырасти на 43% из-за американских пошлин.