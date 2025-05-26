NYT: Трамп пригрозил 25% пошлинами для iPhone в качестве мести Тиму Куку

Во время мероприятия в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде лидер США похвалил гендиректора компании Nvidia Дженсена Хуанга за то, что он отправился на Ближний Восток вместе с делегацией Белого дома. При этом Дональд Трамп пожаловался, что Тима Кука не было в поездке. Впоследствии в Катаре президент США заявил, что у него была «небольшая проблема с Тимом Куком».