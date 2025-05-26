NYT: Трамп пригрозил 25% пошлинами для iPhone в качестве мести Тиму Куку

Американский лидер Дональд Трамп пригрозил ввести 25% пошлины на iPhone, производимые за пределами США, из-за решения гендиректора Apple Тима Кука пропустить поездку президента страны на Ближний Восток, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
«Выбор, похоже, раздражал господина Трампа», — сказано в материале.
Отмечается, что публичная критика Тима Кука со стороны Дональда Трампа началась в ходе его поездки на Ближний Восток.
Во время мероприятия в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде лидер США похвалил гендиректора компании Nvidia Дженсена Хуанга за то, что он отправился на Ближний Восток вместе с делегацией Белого дома. При этом Дональд Трамп пожаловался, что Тима Кука не было в поездке. Впоследствии в Катаре президент США заявил, что у него была «небольшая проблема с Тимом Куком».
Ранее сообщалось, что цены на iPhone могут вырасти на 43% из-за американских пошлин.