Berliner Zeitung: Европейские фермеры ужаснулись новым санкциям против России

27 февраля крупнейшее объединение профсоюзов сельскохозяйственных производителей Евросоюза (ЕС) Copa и Cogeca призвало Еврокомиссию (ЕК) отложить на год запланированное на май повышение импортных пошлин на удобрения из России и Белоруссии, поскольку это решение негативно повлияет на отрасль. Ее представители добавили, что этот вопрос жизненно важен для продовольственной безопасности и суверенитета. По их словам, ЕС не может позволить себе играть в «смертельные игры» с сельским хозяйством.