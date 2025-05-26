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Berliner Zeitung: Европейские фермеры ужаснулись новым санкциям против России

Представители европейского сельского хозяйства пришли в ужас от новых антироссийских санкций и подвергли их резкой критике. Об этом в понедельник, 26 мая, сообщила газета Berliner Zeitung.

Представители европейского сельского хозяйства пришли в ужас от новых антироссийских санкций и подвергли их резкой критике. Об этом в понедельник, 26 мая, сообщила газета Berliner Zeitung.

— Это губительно для отрасли. Цены на удобрения и так высоки — эта мера подтолкнет их еще выше, — заявил член Французской ассоциации производителей зерна Филипп Эйзель, которого цитирует газета.

27 февраля крупнейшее объединение профсоюзов сельскохозяйственных производителей Евросоюза (ЕС) Copa и Cogeca призвало Еврокомиссию (ЕК) отложить на год запланированное на май повышение импортных пошлин на удобрения из России и Белоруссии, поскольку это решение негативно повлияет на отрасль. Ее представители добавили, что этот вопрос жизненно важен для продовольственной безопасности и суверенитета. По их словам, ЕС не может позволить себе играть в «смертельные игры» с сельским хозяйством.

7 февраля во время дипломатического визита главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в Гданьск польские фермеры начали громко свистеть, бить в барабаны и кричать «Прочь, Урсула!». Так представители отрасли выразили свое недовольство тем, что европейские политики ужесточили экологические нормы, которые, как они считают, могут привести к повышению себестоимости сельскохозяйственной продукции.