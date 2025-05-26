Конкурс профмастерства ProfSkills Belarus 2025 объявил победителей

Ольга Радченко участвовала в компетенции «Лабораторно-химический анализ». В испытание входили три модуля: титриметрия, рефрактометрия, а также фотоколориметрия. «Было очень волнительно, до сих пор трясутся руки. Никогда не получала таких эмоций, как на этом конкурсе. Рада, что не подвела родителей и преподавателей. Подружилась со всей площадкой, особенно было интересно общаться с людьми из других стран, например с парнем из России. Пока не знаю, как буду развиваться дальше, но точно знаю, что на этом все не заканчивается — хочу получить высшее образование», — поделилась Ольга Радченко.