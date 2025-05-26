Конкурс профмастерства ProfSkills Belarus 2025 объявил победителей

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский конкурс профессионального мастерства ProfSkills Belarus 2025 завершился. Торжественное закрытие проходило в «Чижовка-Арене». Корреспондент БЕЛТА пообщалась с победителями и узнала их первые впечатления после награждения.
На протяжении трехдневных соревнований учащиеся, молодые рабочие Беларуси и участники из России, Китая, Казахстана, Зимбабве, Азербайджана, Узбекистана и Пакистана демонстрировали свои талант, мастерство и стремление к победе.
В этот раз на закрытии было новшество — отдельным призом наградили участника, который набрал самое большое количество баллов по всем компетенциям. Он удостоен звания «Лучший из лучших» и отмечен денежным призом. Особо отметили также победителей с самой высокой суммой баллов в трех номинациях: лучший республиканский зачет Inclusive Skills, лучший белорусский участник в международном зачете и лучший в республиканском зачете.
В ходе награждения первый заместитель министра образования Александр Баханович подчеркнул: «Конкурс стал уникальной площадкой для обмена опытом, зарождения новых идей, укрепления международного сотрудничества. Подготовка квалифицированных кадров является одной из главных задач нашего государства. Экономический рост, технологический прогресс, повышение качества жизни непосредственно зависят от уровня профессионального мастерства наших граждан».
Участники Андрей Педуленко и Данила Жовнер заняли первое место по стране в компетенции «Мехатроника». Ребята занимались сборкой и программированием, а в ходе испытания разработали программу для сортировки заготовок по цветам и форме.
Данила рассказал о своих искренних эмоциях после вручения: «До последнего не думал, что займем второе место. Оказалось, что мы первые по республике и третьи на международном уровне. Боролись и очень устали, но все старания окупились».
Андрей Педуленко поделился планами на будущее: «Самым сложным на протяжении этого периода было удерживать концентрацию и сохранять волю к победе. Вариантов для дальнейшего развития много, в планах поступить либо в БРУ, либо в БНТУ».
Еще один участник Даниил Рыпич занял первое место по республике в компетенции «Электросварочные работы». «Конкурс был сложным, помог проверить силы и понять, что сварка — это круто», — сказал он.
Ольга Радченко участвовала в компетенции «Лабораторно-химический анализ». В испытание входили три модуля: титриметрия, рефрактометрия, а также фотоколориметрия. «Было очень волнительно, до сих пор трясутся руки. Никогда не получала таких эмоций, как на этом конкурсе. Рада, что не подвела родителей и преподавателей. Подружилась со всей площадкой, особенно было интересно общаться с людьми из других стран, например с парнем из России. Пока не знаю, как буду развиваться дальше, но точно знаю, что на этом все не заканчивается — хочу получить высшее образование», — поделилась Ольга Радченко.
«Мы рады, что столько молодых людей решили связать свою жизнь с рабочими профессиями. Надеемся, что те, кто посетил конкурс в этом году, вернутся к нам на будущие седьмые соревнования», — отметила заместитель начальника центра научно-методического обеспечения цифровизации профессионального образования РИПО Анна Алесенко.
Победители и призеры конкурсных компетенций получат льготы при поступлении в профильные вузы. Также конкурсанты с наилучшими показателями будут включены в состав национальной сборной по профессиональному мастерству и смогут представить Беларусь на международном уровне. -0-
Фото Рамиля Насибулина.