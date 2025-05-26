Семья Глеба Калюжного проводила актера в армию под песни военных лет

Семья российского актера и звезды телесериала «Вампиры средней полосы» Глеба Калюжного проводила его в армию в домашней и трогательной обстановке. Видео встречи семьи с актером опубликовала его мама в соцсети.
На кадрах видно, как Калюжный заходит в квартиру, где его уже встречают родственники, хлопая в ладоши и напевая песни военных лет. Сам актер во время трогательного момента не скрывает свой улыбки, с удивлением реагируя на происходящее и обнимая младшую сестру.
Родственники артиста вместе встретили Калюжного, чтобы пожелать ему удачи перед отправкой на службу. Как отмечает источник, видео было снято за несколько часов до того, как артист приехал на призывной пункт.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении матери Глеба Калюжного про службу сына в армии. Как рассказала женщина, это станет новым этапом взросления актера, а также поможет ему стать еще более дисциплинированным.