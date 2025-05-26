Семья Глеба Калюжного проводила актера в армию под песни военных лет

На кадрах видно, как Калюжный заходит в квартиру, где его уже встречают родственники, хлопая в ладоши и напевая песни военных лет. Сам актер во время трогательного момента не скрывает свой улыбки, с удивлением реагируя на происходящее и обнимая младшую сестру.