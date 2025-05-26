Установлена личность водителя, въехавшего в толпу футбольных фанатов в Ливерпуле

Подобный инцидент произошел вечером 26 апреля в канадском Ванкувере, неподалеку от пересечения Фрейзер-стрит и Восточной 41-й авеню, где проходила вечеринка в честь Дня Лапу-Лапу. Внедорожник влетел в толпу, в результате чего скончались несколько человек и еще несколько получили травмы.