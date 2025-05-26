Установлена личность водителя, въехавшего в толпу футбольных фанатов в Ливерпуле

Водителем автомобиля, въехавшего в Ливерпуле в толпу людей, которые отмечали титул местного футбольного клуба в Премьер-лиге, был 53-летний британец. Об этом в понедельник, 26 мая, сообщили в местной полиции.
— Мы можем подтвердить, что задержанный — 53-летний белый мужчина, британец, проживающий в районе Ливерпуля. В настоящее время ведутся масштабные следственные действия с целью установления всех обстоятельств, приведших к столкновению, — говорится в сообщении правоохранительных органов, его цитирует ТАСС.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что ему уже сообщили об инциденте.
— События в Ливерпуле ужасны — мои мысли со всеми пострадавшими, — написал британский лидер на своей странице в соцсети X.
О том, что в Ливерпуле автомобиль въехал в толпу футбольных фанатов, стало известно 26 мая. По данным СМИ, в результате случившегося пострадали не менее 17 человек.
Подобный инцидент произошел вечером 26 апреля в канадском Ванкувере, неподалеку от пересечения Фрейзер-стрит и Восточной 41-й авеню, где проходила вечеринка в честь Дня Лапу-Лапу. Внедорожник влетел в толпу, в результате чего скончались несколько человек и еще несколько получили травмы.