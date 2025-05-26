На Украине за переправку уклонистов через границу задержали депутата

На Украине закарпатского депутата задержали по подозрению в помощи военнообязанным гражданам, желавшим покинуть страну. Об этом сообщает Telegram-канал Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
По данным НАБУ, за организацию пересечения государственной границы депутат требовал 10 тысяч евро за человека.
«Дополнительно депутат предлагал организацию доставки “клиента” из Киева к границе, а также его въезд на Украину в случае необходимости. Лиц разоблачили с поличным после получения 20 тысяч евро», — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что заместитель мэра Киева Виталия Кличко Владимир Прокопив обвиняется в организации схем незаконной переправки уклонистов за рубеж.