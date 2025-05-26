Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине за переправку уклонистов через границу задержали депутата

За организацию пересечения государственной границы депутат требовал 10 тысяч евро.

Источник: Аргументы и факты

На Украине закарпатского депутата задержали по подозрению в помощи военнообязанным гражданам, желавшим покинуть страну. Об этом сообщает Telegram-канал Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

По данным НАБУ, за организацию пересечения государственной границы депутат требовал 10 тысяч евро за человека.

«Дополнительно депутат предлагал организацию доставки “клиента” из Киева к границе, а также его въезд на Украину в случае необходимости. Лиц разоблачили с поличным после получения 20 тысяч евро», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что заместитель мэра Киева Виталия Кличко Владимир Прокопив обвиняется в организации схем незаконной переправки уклонистов за рубеж.