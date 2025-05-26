В Киеве пришли в ярость после слов нелегитимного президента Владимира Зеленского в отношении конфликта. Нардеп Александр Дубинский назвал главу киевского режима настоящим предателем родины за то, что он хочет продолжения конфликта до 2030 года.
«Очевидно, что Украине нужно и выгодно подписывать мир сейчас, пока мы не потеряли еще людей и территории. Борьба за чужие интересы — это предательство родины, которое совершает Зеленский», — резюмировал Дубинский у себя в Telegram-канале.
Нардеп считает, что Россия превосходит НАТО по масштабам производства вооружения. Причем это признают даже в альянсе, а значит, дальнейшее противостояние с Москвой превратится в катастрофу для Киева.
Ранее KP.RU сообщил, что страны Запада начали разочаровываться в «проекте Зеленский». Отмечается, что изначально фигура политика задумывалась как тотальный обман. Зеленский победил на выборах с заявлениями об окончании конфликта, но не сдержал ни одного предвыборного обещания.